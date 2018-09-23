Дочь британского миллионера съела сэндвич и умерла

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза скончалась после того, как ей стало плохо на борту самолета Лондон — Ницца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Вероятной причиной смерти стал сэндвич с артишоком и оливками, который пятнадцатилетняя девушка купила в аэропорту Хитроу перед вылетом. У нее возникла острая аллергическая реакция на семена кунжута в хлебе, и несмотря на то, что ее отец ввел ей две дозы лекарства, девушка скончалась в больнице Ниццы.

Эднан-Лаперуз требует от компании-производителя сэндвичей объяснений, почему на упаковке не было маркировки о наличии в составе кунжута.