14:47 23 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.25
  • EUR78.08
Поиск
Сэндвич

Дочь британского миллионера съела сэндвич и умерла

© Fotolia / Polina Ponomareva
Новости
Получить короткую ссылку
4 0 0

Отец погибшей девушки, миллионер и основатель сети игрушек Wow Toys Надим Эднан-Лаперуз, инициировал расследование трагедии.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Дочь британского миллионера Надима Эднан-Лаперуза скончалась после того, как ей стало плохо на борту самолета Лондон — Ницца, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Вероятной причиной смерти стал сэндвич с артишоком и оливками, который пятнадцатилетняя девушка купила в аэропорту Хитроу перед вылетом. У нее возникла острая аллергическая реакция на семена кунжута в хлебе, и несмотря на то, что ее отец ввел ей две дозы лекарства, девушка скончалась в больнице Ниццы.

Эднан-Лаперуз требует от компании-производителя сэндвичей объяснений, почему на упаковке не было маркировки о наличии в составе кунжута.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров
    Миллиард в обмен на гарантии

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Пока все гарантии в руках президента Додона

  • Подсчет денег, архивное фото
    Жди у моря зарплаты

    Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов

  • Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
    Карточный сбой

    В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
Скачки, дротики и футбол: турнир 25-летия победы на Бзыбском ипподроме
Брифинг Минобороны по Ил-20
Минобороны России обвинило Израиль в гибели Ил-20 в Сирии: брифинг ведомства
Альтернатива дорогим лекарствам
Дешево и эффективно: альтернатива дорогим лекарствам

Соцсети

Sputnikabkhazia