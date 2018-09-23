18:54 23 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.25
  • EUR78.08
Поиск
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом

Эрдоган обозначил главную угрозу будущему Сирии

© Sputnik . Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
55 0 0

Турецкий лидер заявил, что ни одна страна не пострадала в большей степени от гражданской войны в Сирии, чем Турция.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Территории к востоку от реки Евфрат, контролируемые силами самообороны сирийских курдов, по мнению президента Турции Тайипа Эрдогана, представляют самую большую угрозу для будущего Сирии, сообщает РИА Новости.

При этом Эрдоган называет эти регионы "террористическим болотом", расширяющимся при поддержке "союзников к востоку от Евфрата", имея в виду США.

"В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата", — сказал Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, где он примет участие в сессии Генассамблеи ООН.

Контрольно-пропускной пункт в городе Идлиб, Сирия
© REUTERS / Ammar Abdullah
Путин и Эрдоган решили создать в Идлибе демилитаризованную зону

Эрдоган также прокомментировал возможность встречи в ходе своего в визита в США с американским президентом Дональдом Трампом. "Если американская сторона выступит с таким предложением, то мы его рассмотрим. К настоящему времени подобной инициативы не выдвигалось", — сообщил Эрдоган.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Эрдоган: США наносят Турции удар в спину>>

Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.

Теги:
Реджеп Эрдоган, США, Сирия, Турция


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

  • Андрей Назаров
    Миллиард в обмен на гарантии

    Российским бизнесменам нужны гарантии, чтобы инвестировать в Молдову, заявил сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

  • Подсчет денег, архивное фото
    Жди у моря зарплаты

    Таджикский крестьянин зарабатывает 50 долларов в месяц. Общий долг работодателей по зарплате достиг в Таджикистане 2,5 миллиона долларов

  • Самолеты авиакомпании Узбекистон хаво йуллари
    Карточный сбой

    В работе процессингового центра национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии случился сбой. Есть проблемы с проведением оплаты банковскими картами.

  • Флаг Эстонии и наручники
    Как снять то, чего нет

    В Эстонии 32-летний Евгений Славин осужден за сбор данных для российской разведки. Он фотографировал место, где когда-нибудь возможно будет построен аэродром НАТО.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
Скачки, дротики и футбол: турнир 25-летия победы на Бзыбском ипподроме
Церемония закрытия фонтанов в Петергофе
Церемония закрытия фонтанов в Петергофе
Все о победоносном танке Т-34
Все о победоносном танке Т-34

Соцсети

Sputnikabkhazia