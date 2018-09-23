Эрдоган обозначил главную угрозу будущему Сирии

Турецкий лидер заявил, что ни одна страна не пострадала в большей степени от гражданской войны в Сирии, чем Турция.

СУХУМ, 23 сен — Sputnik. Территории к востоку от реки Евфрат, контролируемые силами самообороны сирийских курдов, по мнению президента Турции Тайипа Эрдогана, представляют самую большую угрозу для будущего Сирии, сообщает РИА Новости.

При этом Эрдоган называет эти регионы "террористическим болотом", расширяющимся при поддержке "союзников к востоку от Евфрата", имея в виду США.

"В настоящее время самой большой проблемой для будущего Сирии является террористическое болото, расширяющееся под эгидой некоторых наших союзников к востоку от Евфрата", — сказал Эрдоган на пресс-конференции перед вылетом в Нью-Йорк, где он примет участие в сессии Генассамблеи ООН.

© REUTERS / Ammar Abdullah Путин и Эрдоган решили создать в Идлибе демилитаризованную зону

Эрдоган также прокомментировал возможность встречи в ходе своего в визита в США с американским президентом Дональдом Трампом. "Если американская сторона выступит с таким предложением, то мы его рассмотрим. К настоящему времени подобной инициативы не выдвигалось", — сообщил Эрдоган.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

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Затем Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты, на общую сумму в 533 миллиона долларов.