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Архивное фото Токио

Что думают японцы о мирном договоре с Россией: проведен опрос

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Новости
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В середине сентября Путин на ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Около 75 процентов японцев выступают против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, следует из опроса, который опубликовала газета "Иомиури". Об этом сообщает РИА Новости.

Большинство японцев поддерживают курс правительства Японии и считают, что сначала надо решить территориальный вопрос. Идею Владимира Путина о заключении договора до конца года без дополнительных условий одобряют лишь 14 процентов опрошенных.

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В свою очередь, газета "Никкэй" провела свое исследование. В ходе него выяснилось, что две трети японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса, и только 19 процентов допускают, что сначала можно заключить мирный договор. Еще шесть процентов опрошенных вообще не считают нужным подписывать соглашение.

Диалог России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, для Японии же он был лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.



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