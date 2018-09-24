14:00 24 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.16
  • EUR77.68
Поиск
Учения военных медиков во Владивостоке

Названа главная причина смертности во всем мире

© Sputnik . Виталий Аньков
Новости
Получить короткую ссылку
24 0 0

Согласно данным экспертов, больше всего спиртные напитки употребляют в Европе. При этом в ВОЗ указывают, что в России, Молдавии и Беларуси эта тенденция идет на спад.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Употребление алкоголя оказалось главной причиной смертности во всем мире. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

Отмечается, что одна из двадцати смертей в мире каждый год связана с вождением в нетрезвом виде или заболеваниями, вызванными злоупотреблением алкоголя. Три четверти всех смертей приходится на мужчин.

Аварии и последствия: статистика в Абхазии за восемь месяцев>>

Ранее ученые ВШЭ и Минздрава выяснили, что злоупотребление алкоголем является основной причиной того, почему мужчины в России и Восточной Европе умирают заметно раньше и чаще женщин.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международный турнир по конному спорту в Бзыпте
Скачки, дротики и футбол: турнир 25-летия Победы на Бзыбском ипподроме
Первый пошел: как абхазские школьники начали путь в робототехнику
Первый пошел: как абхазские школьники начали путь в робототехнику
Статистика ДТП в Абхазии
Аварии и последствия: статистика в Абхазии за восемь месяцев

Соцсети

Sputnikabkhazia