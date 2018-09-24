Названа главная причина смертности во всем мире

Согласно данным экспертов, больше всего спиртные напитки употребляют в Европе. При этом в ВОЗ указывают, что в России, Молдавии и Беларуси эта тенденция идет на спад.

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Употребление алкоголя оказалось главной причиной смертности во всем мире. К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения, передает РИА Новости.

Отмечается, что одна из двадцати смертей в мире каждый год связана с вождением в нетрезвом виде или заболеваниями, вызванными злоупотреблением алкоголя. Три четверти всех смертей приходится на мужчин.

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Ранее ученые ВШЭ и Минздрава выяснили, что злоупотребление алкоголем является основной причиной того, почему мужчины в России и Восточной Европе умирают заметно раньше и чаще женщин.