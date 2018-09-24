Появились новые данные о крушении ИЛ-20 в Сирии

СУХУМ, 24 сен — Sputnik. Минобороны представило дополнительные данные о крушении Ил-20, заявил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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Данные получили с индикаторов пункта боевого управления системы С-400 с авиабазы "Хмеймим".

Траектория полета ракеты

Конашенков показал на специальном экране отметку ракеты С-200, выпущенной сирийскими ПВО.

"Ей присвоен номер 158Б. Индекс Б обозначает воздушную цель, летящую по баллистической траектории с большой скоростью. Присвоение воздушным объектам номеров и буквенных индексов производится самостоятельно автоматизированной системой управления в зависимости от характеристик цели", — пояснил он.

На экране отчетливо видно, что направление полета ракеты С-200 нацелено на израильский самолет.

Расположение самолетов

Также можно увидеть расположение российского и израильского самолетов. Отмечается, что F-16 был на одном азимуте с Ил-20.

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"Один израильский самолет с отметкой 149 в момент трагедии находился на высоте от 9 до 10 километров на одном азимуте с российским Ил-20, имеющим отметку 007, относительно направления полета зенитной ракеты. Здесь же зафиксировано обнаружение полета ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 с отметкой 149. На левом экране видно, что высота полета ракеты С-200 выше положения и израильского, и находящегося ниже его российского самолетов", — сказал представитель военного ведомства.

По словам Конашенкова, затем, в 22.02 "головка самонаведения ракеты перезахватила цель с большей эффективной отражающей поверхностью и меньшей скоростью, которой являлся российский самолет Ил-20".

"Как видно, ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20", — отметил он.

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Конашенков подчеркнул, что новые данные не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским Ил-20 в Сирии целиком лежит именно на ВВС Израиля.

Кроме того, он отметил, что "все робкие заявления" представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными.