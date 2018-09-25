Топ-менеджеры "России сегодня" признаны лучшими в своей отрасли

СУХУМ, 25 сен — Sputnik. Работа сотрудников высшего звена МИА "Россия сегодня" получила объективную оценку от Ассоциации менеджеров России и Издательского дома "Коммерсантъ". В опубликованном на сайте "Коммерсанта" рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" руководители "Россия сегодня" заняли высшие строчки.

Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев победил в номинации "Коммерческий директор", а директор по коммуникациям и связям с общественностью агентства Петр Лидов-Петровский стал лучшим "Директором по общественным и корпоративным связям".

"Польщен высокой оценкой профессионалов отрасли. Для меня она — стимул к тому, чтобы не только не понижать планку, но и продолжать совершенствоваться. Надеюсь вместе с коллегами внести посильный вклад в новые знаимые проекты агентства", — сказал РИА Новости по поводу своей победы Дмитрий Груздев.

В первые пятерки рейтинга в различных категориях также вошли еще шесть менеджеров МИА "Россия сегодня": директор объединенной правовой дирекции Евгений Королев, руководитель дирекции государственных интернет-проектов Елена Давыдова, первый заместитель генерального директора Галина Кожина, исполнительный директор Дмитрий Ушаков, первый заместитель главного редактора Сергей Кочетков, директор по персоналу Евгения Солодова.

Кроме того, в топ-1000 2018 года включены заместитель главного редактора, директор дирекции мультимедийных центров входящего в МИА "Россия сегодня" информационного агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко и руководитель центра коммерческих проектов Sputnik Валерия Любимова.

Рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" публикуется ежегодно в течение 19 лет и является инструментом объективной оценки профессиональной репутации ведущих российских менеджеров высшего эшелона. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества.

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В рамках рейтинга оцениваются персоналии, а не компании. Целевая аудитория проекта — первые лица компаний и руководители функциональных подразделений. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров".

Ассоциация менеджеров — это одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого направлена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.

МИА "Россия сегодня" — это международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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