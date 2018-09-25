22:28 25 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.82
  • EUR77.38
Поиск
Стадион Фишт в Сочи

Турция предложила провести зимнюю Олимпиаду-2026 вместе с Сочи

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
30 0 0

В частности, турецкая сторона рассматривает проведение части соревнований в Сочи. Речь идет о бобслее, скелетоне и санному спорту.

СУХУМ, 25 сен —Sputnik. Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил один из вариантов проведения зимней Олимпиады-2026 в данном регионе, передает Sport24.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы получить право проведения Олимпиады. Есть идея провести ОИ совместно с Сочи. У российского курорта есть спортивные объекты, которых нет у нас, и строительство которых весьма дорогостояще. По этой причине можно провести часть соревнований в Сочи", — приводит слова Азизоглу Hurriyet.

В Сочи прошла зимняя Олимпиада-2014. Позже на основании доклада ВАДА целый ряд достижений российских спортсменов на этом ОИ были аннулированы из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актер Венсан Кассель и французская модель Тина Кунаки на Неделе моды в Милане
Неделя моды в Милане
Последняя гастроль: как Три высокие женщины простились со сценой в Сухуме
Последняя гастроль: как "Три высокие женщины" простились со сценой в Сухуме
Салют
План мероприятий ко Дню освобождения города Сухум

Соцсети

Sputnikabkhazia