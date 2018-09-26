Лавров шуткой отреагировал на появление Порошенко‍

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН, на котором будет председательствовать президент США Дональд Трамп.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на внезапное появление президента Украины Петра Порошенко, который едва не зашел в комнату российской делегации в ООН, передает РИА Новости. © Sputnik . Valeri Melnikov Лавров примет участие в заседании Совбеза ООН под председательством Трампа

"Наверное, с туалетом перепутал", — пошутил он.

Журналисты телеканала "Россия-24", снимавшие сюжет в кулуарах ООН, задали Порошенко вопрос о лоббируемой им инициативе по развёртыванию миротворцев ООН на Донбассе. В этот момент президента Украины уже окружили представители других СМИ.

Не сбавляя темпа, Порошенко выкрикнул в камеру "Фейк-ньюс!" и скрылся за дверями комнаты, расположенной рядом с помещением российской делегации.

При этом некоторые СМИ утверждают, что украинский лидер ошибся и все же зашел в комнату российской делегации в ООН. Войдя в переговорную, украинский лидер огляделся, осознав, что попал не туда, через 15 секунд вышел и направился в зал заседаний.