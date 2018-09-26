Москалькова о деле Вышинского: странная ситуация

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве призвала мировое сообщество повлиять на правовой беспредел на Украине, в связи с делом арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сочла странным, что руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому не пришло официального уведомления о завершении следствия в его отношении, материалов дела адвокату осужденного не предоставлено, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат омбудсмена.

Ранее Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко ранее сообщил, что досудебное расследование дела в отношении Вышинского завершено, материалы готовы для передачи в суд. Однако адвокат со ссылкой на начальника следствия эту информацию не подтвердил.

"В связи с этим заявлением представляется весьма странным, что ни Кириллу Вышинскому, ни его адвокату Андрею Доманскому о завершении следствия официально не объявлено, и материалы дела для ознакомления не предоставлены", — подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный отметила, что невзирая на постановление суда предоставить Вышинскому медицинское обследование по причине его ухудшающегося самочувствия, со специалистом-кардиологом журналист так и не встретился.

"Подобные факты не могут не вызывать чувство глубокой обеспокоенности за состояние здоровья и условия содержания узника совести, российского журналиста Кирилла Вышинского", — заключила Москалькова.

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Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".