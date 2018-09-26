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Etty Fidele

Ученые рассказали о пользе какао

© Фото: Etty Fidele
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Ранее медики из Университета Лома-Линда в США опубликовали доклад, доказывающий, что прием в пищу темного шоколада с высоким содержанием какао укрепляет иммунитет и повышает мозговую активность.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера выяснили, что продукты, содержащие какао, являются одним из источников удивительно полезного для организма человека витамина D2, передает РИА Новости со ссылкой на отчет, опубликованный на портале EurekAlert.

Шоколад
© Fotolia / M.studio
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Исследователи озвучили теорию, согласно которой после просушивания какао-бобов на солнце в них происходит трансформация прекурсоров витамина D в витамин D2.

Масс-спектрометрические анализы различных какао-продуктов,проведенные учеными, только подтвердили теорию.

При этом у различных какао-продуктов, по словам авторов исследования, разное содержание витамина D2. Так, его больше всего в масле какао и темном шоколаде, в то время как в белом шоколаде его значительно меньше.

Витамины группы D — незаменимая часть пищевого рациона человека. Их дефицит может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.

Теги:
шоколад, США


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