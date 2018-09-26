Адвокат Вышинского об условиях содержания: сравнимо с пытками

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сочла странным, что Кириллу Вышинскому не пришло официального уведомления о завершении следствия в его отношении, материалов дела адвокату осужденного не предоставлено.

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Адвокат Андрей Доманский заявил, что условия содержания в СИЗО Херсона руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в цивилизованных странах считались бы пытками, передает РИА Новости.

"Интересная практика в Херсонском СИЗО: в камерах и комнатах для следственных действий сняты стекла с окон, рамы есть — стекол нет. Соответственно, сквозняк и холодно. За то время, которое я провел на встрече со своим подзащитным Кириллом Вышинским, продрог и руки замерзли, боюсь, что простыл. <…> Все как в карцере", — рассказал он.

Доманский намерен обратиться к уполномоченному Верховной рады по правам человека и правозащитникам с жалобой на условия содержания журналиста.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

© Sputnik . Стрингер Москалькова о деле Вышинского: странная ситуация

К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".