"Джентельмены, вперед!": где и почему не стоит уступать дорогу женщинам

Лифт является не только самым массовым транспортом в мире, но и представляет собой место, где действуют особые правила пользования и поведения.

СУХУМ, 27 сен — Sputnik. Правил по использованию лифта с точки зрения приоритетности входа-выхода из него мужчины или женщины нет, есть лишь нормы этикета, рассказали РИА Новости в крупнейшей сервисной лифтовой компании Москвы "Мослифт".

"Первым должен заходить в лифт мужчина. Многим покажется, что это неправильно, ведь все знают, что везде надо пропускать вперед женщину, но только не в этой ситуации. Лифт очень опасен, а мужчина, как представитель сильного пола, ступая первым на площадку, показывает слабой девушке свою силу и стремление ее защитить", — рассказали в "Мослифте".

Покидает же первым лифт тот, кто просто ближе к двери, независимо от пола, рассказали в компании. Это правило нужно для того, чтобы не создавать давку. Бывает так, что стоящий у двери не выходит на том этаже, где остановился лифт, но по правилам этикета он должен пропустить выходящего, а после — вернуться на прежнее место.

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Более того, в пресс-службе особо подчеркнули правила пользования лифтом, когда вместе со взрослыми в лифт садятся дети.

"При поездке детей в колясках возьмите ребенка на руки, войдите в кабину, затем ввезите коляску. При выходе из лифта вначале вывезите коляску, а затем выходите сами с ребенком на руках. При поездке взрослых с детьми первыми в кабину должны входить взрослые, а затем дети. При выходе первыми выходят дети, а затем взрослые", — добавили в "Мослифте".

Эксперт по этикету Элеонора Басманова рассказала какое поведение можно считать максимально культурным в лифте.

"Зашли в лифт: не рассматривать никого, не поправлять прическу, так сказать, не использовать губную помаду, глядя в лифт, — все это не рекомендуется категорически. Единственное, что правильно делать пассажиру лифта – смотреть на табло. В лифт зайдя, можно и очень хорошо будет, если поздороваться, но представляться, допустим, в лифте – это уже дурной тон, это не принято. Поэтому поздоровались и все – смотрим на табло, больше никаких действий, манипуляций мы не производим", — подчеркнула Басманова.

Эксперт уточнила, что возле панели с кнопками в кабине лифта должен стоять один из мужчин. Это правило распространяется и на ситуацию, когда женщина села в лифт в сопровождении мужчины. Если женщина едет в лифте без спутника, она просит нажать нужную ей кнопку того, кто стоит ближе к панели, или может сделать это сама.

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В компании также отметили, что правила пользования лифтом обязательно должны быть наглядно размещены в каждой кабине.