Заключенный в Италии отказался покидать тюрьму ради встречи с кумиром

Визит итальянского футболиста Франческо Тотти в тюрьму стал причиной того, что один из заключенных отказался покидать ее.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Итальянский заключенный решил остаться в тюрьме для того, чтобы увидеть бывшего нападающего "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти, сообщает "Известия".

Об этом рассказал сам футболист, который был в шоке, когда ему рассказали об этом. По его словам, когда он вместе со своими коллегами приехал в тюрьму и раздавал там со всеми автограф, один из заключенных все время кричал и делал все возможное, чтобы пробраться к звезде поближе. Он даже попытался пройти вперед остальных.

Тогда Тотти не мог понять поведение заключенного. Потом ему уже рассказали, что, как оказалось, срок его заключения уже закончился, но он попросил сотрудников тюрьмы дать ему возможность встретиться с футболистом.

Франческо Тотти — итальянский футболист, атакующий полузащитник и нападающий. Он является чемпионом мира и вице-чемпионом Европы разных лет, является единственным игроком Серии А, который забивал в 23 сезонах подряд. Все эти достижения — лучшие среди игроков клуба "Рома" за всю историю команды. Он входит в список 125 лучших футболистов мира, составленный Пеле в марте 2004 года.