Маска обвинили в мошенничестве

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями Маска. На этом фоне акции Tesla упали на шесть процентов.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной, передает РИА Новости.

"Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Илоном Маском, генеральным директором Tesla, Inc. 7 августа 2018 года относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной", — говорится в иске,поданном SEC в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.

В комиссии считают, что заявления Маска привели к путанице и сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Илон Маск представил проект подземного электробуса

Сам Маск назвал обвинения необоснованными.

"Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Целостность — самая важная ценность в моей жизни, и факты покажут, что я никогда не нарушал ее никаким образом", — заявил он в интервью CNBC.

В августе Маск написал в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку. Позднее бизнесмен заявил, что окончательное решение по этому поводу не принято.

Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.

Позже, после встречи с инвесторами, Маск заявил об отказе от намерений сделать автокомпанию непубличной. Предприниматель отметил, что за решение сохранить текущий статус высказалось большинство инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Он также добавил, что для смены статуса потребуется слишком много ресурсов.