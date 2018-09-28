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Молодые ученые работают с микроскопом в лаборатории

Ученые разработали новый препарат для лечения аутизма

© Fotolia / Bogdanhoda
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Аутизм является одним из частых болезней, при которых дети не могут завязывать и поддерживать общение

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Исследователи из Страсбургского университета разработали препарат, который поможет способствовать повышению социального взаимодействия детей с расстройствами аутистического спектра, пишет Life.ru.

Аутизм является одним из частых болезней, при которых дети не могут завязывать и поддерживать общение.

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Ученые поэкспериментировали с синтезом окситоцина, выработка которого способствует снижению тревоги и повышению уровня удовлетворения, спокойствия и в целом, оказывает успокаивающее действие на организм и разработали вещество под названием LIT-001. Выделив определенные компоненты из нескольких гормонов, ученые смогли создать препарат, обладающий действием окситоцина, но при этом полностью лишенный всех недостатков, присущих другим гормонам.

Отмечается, что разработка пока тестируется на мышах, имеющих расстройство аутистического спектра — эксперимент показал, что грызуны с аутизмом стали больше контактировать с группой и в целом, показали более стабильные результаты на электроэнцефалографии.



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