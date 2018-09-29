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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.

Мадуро о значении встречи с Трампом: многое может измениться

© AFP 2018 / JUAN BARRETO
Новости
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Ранее генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что нельзя исключать возможности военного вторжения в Венесуэлу для свержения Мадуро.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik. Лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что возможная встреча с американским президентом Дональдом Трампом может изменить многое, передает РИА Новости.

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REUTERS/Marco Bello
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Мадуро и ранее заявлял о вероятности встречи с главой США. Трамп также подчеркнул, что готов встретиться с Мадуро на полях Генассамблеи ООН, но при этом, говоря о развитии ситуации в Венесуэле, назвал ее "позорной" и заявил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим.

"Если удастся добиться этой встречи с Трампом, многие вещи изменятся", — приводит канал Globovision заявление Мадуро по возвращении из Нью-Йорка в Каракас.

"Знаю, что если это произойдет, это будет очень позитивно", – сказал Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, у него достаточно "смелости и отваги", чтобы установить уважительный диалог на высоком уровне с США.

Теги:
переговоры, ООН, Организация американских государств, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Венесуэла


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