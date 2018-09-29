Взрыв прогремел на съезде компартии в Донецке

В момент взрыва в здании находилось около 50 человек, есть пострадавшие.

СУХУМ, 29 сен — Sputnik. Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский рассказал, что в Донецке на съезде коммунистической партии прогремел взрыв, передает РИА Новости.

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"В Куйбышевском районе около получаса назад произошел взрыв неустановленного устройства на съезде компартии. По предварительной информации, пострадали три человека", — сказал он.

Позже стало известно, что один из пострадавших — кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. Более того, секретарь горкома Ирина Якина получила множественные ранения.

По словам члена партии Геннадия Фоменко,"На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги", — рассказал член партии Геннадий Фоменко.

Глава компартии ДНР Борис Литвинов заявил, что взрыв прогремел уже после съезда, когда он проводил совещание. Он считает, что бомбу либо активировали дистанционно, либо в ней был часовой механизм.

"Это попытка сорвать наше участие в выборах. Собирая документы, мы постоянно натыкались на проблемы. Сегодня был съезд, так как сегодня последний день подачи в ЦИК документов кандидатов в депутаты народного совета. Часть документов находилась внутри, они обгорели. Успеем ли мы восстановить документы и подать их, я теперь не знаю", — сказал он журналистам.

Литвинов подчеркнул, что взрыв был направлен против кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в ДНР и против самой партии.