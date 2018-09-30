Названы самые востребованные иностранные языки

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Глобальным средством общения вот уже несколько десятилетий является английский язык, рассказал РИА Новости известный российский переводчик Павел Палажченко.

Международный день переводчика ежегодно отмечается 30 сентября.

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"Его осваивают граждане разных стран, на нем пишется большое количество текстов не только в англоязычных странах. Это, безусловно, самый востребованный язык. Далее идут официальные языки ООН — французский, испанский, китайский, арабский", — отметил Палажченко.

Переводчик также включил в список немецкий, португальский и японский язык, и добавил, что "на эти вместе взятые языки приходится львиная доля работы переводчиков".