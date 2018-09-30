21:03 30 Сентября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.59
  • EUR76.23
Поиск
Обрушившаяся мечеть в городе Палу на острове Сулавеси в Индонезии, где прошло разрушительное землетрясение и цунами. 30 сентября 2018 года

Более ста заключенных воспользовались землетрясением в Индонезии

© REUTERS / Muhammad Adimaja
Новости
Получить короткую ссылку
23 0 0

Пожар, разгоревшийся на территории тюрьмы, разрушил большую часть учреждения и не позволяет удерживать оставшихся там заключенных.

СУХУМ, 30 сен — Sputnik. Из тюрьмы в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии сбежали более 100 заключенных. Побег совершен якобы из-за отказа начальника тюрьмы дать им разрешение отправиться на поиск пострадавших при землетрясении родственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Разбор завалов
© AFP 2018 / BAY ISMOYO
Землетрясения и цунами унесли жизни более 800 человек в Индонезии

Как сообщает издание, 342 заключенных подожгли тюрьму после того, как начальник тюрьмы не одобрил их прошение разыскать родственников, проживавших в разрушенной после катастрофы местности.

В свою очередь, местный телеканал Kompas TV приводит слова начальника тюрьмы, который заявил, что в результате бунта "по меньшей мере 100 человек сбежали из тюрьмы". По его словам, 100 сотрудников полиции Центрального Сулавеси уже были направлены на урегулирование инцидента.

Сообщается также, что пожар, разгоревшийся на территории тюрьмы, разрушил большую часть учреждения и не позволяет удерживать оставшихся там заключенных. На месте сейчас работают бригады пожарных.

Утром в пятницу у побережья острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. Затем СМИ сообщили, что на Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Число жертв землетрясения и последовавшего за ним цунами в Палу достигло, по последним данным, 832 человека.

Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© RUPTLY.
Последствия землятресения и цунами в Индонезии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Военный парад, посвященный 25-летию Победы и Независимости Абхазии, на площади Свободы в Сухуме
"Ноль первый", флаг в небе, "Бессмертный полк": парад Победы в Сухуме
Легенды и современность: что показали на параде Победы в Сухуме
Легенды и современность: что показали на параде Победы в Сухуме
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии
План мероприятий ко Дню Победы и Независимости Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia