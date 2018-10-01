Шарль Азнавур - автор и исполнитель более тысячи песен, актер сыгравший более 60 ролей в театре и кино.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Всемирно известный шансонье Шарль Азнавур скончался на 95-м году жизни в своем доме на юге Франции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что Азнавур вернулся из турне по Японии после того, как был вынужден отказаться от проведения концертов из-за перелома руки.

В конце апреля Азнавур отменил выступления в России из-за плохого самочувствия. После этого он вернулся в Париж и состояние его здоровья значительно улучшилось. В мае певца госпитализировали из-за перелома плеча, однако уже через несколько дней он покинул больницу.

Азнавур — французский шансонье армянского происхождения, автор и исполнитель более тысячи песен. Он стал первым французским певцом, который удостоился платинового диска в Европе. Он также сыграл более 60 ролей в театре и кино.

Музыкант является командором французского ордена Почетного легиона. Он награжден званием "Национальный Герой Армении" и орденом Отечества, а также почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".