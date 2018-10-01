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Президент Франции Эммануил Макрон с жителями квартала Орлеан

Макрона высмеяли за фото с полураздетыми темнокожими мужчинами

© AFP 2018 / Eliot BLONDET / POOL
Новости
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На одной из фотографий полуголый молодой человек, с которым в обнимку стоит Макрон, показывает на камеру средний палец.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Французская общественность раскритиковала президента Эммануэля Макрона за фото с темнокожими молодыми людьми, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Франция.

Снимки были сделаны во время поездки лидера Франции на остров Сен-Мартен в Карибском море, который пострадал от урагана "Ирма" в прошлом году.

​"Ты должен вести себя подобающим образом. Обращайся ко мне не Ману, а господин президент". Это отсылка к инциденту, произошедшему в середине лета, когда президент отчитал подростка за неуважительное обращение к себе во время официальной церемонии.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.

"Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые теряются в ночь вульгарности. Костюм президента стал слишком широким", — пишет Robert Menard.

​"Еще фотографии в семейном альбоме Макрона"."Что меня поражает на этой картине, так это то, что Макрон не требовал, чтобы эти двое молодых людей были одеты надлежащим образом. Он президент целой страны и должен быть принят с некоторым уважением", — недоумевает Gabriel Robin.

"Мы достигли дна! Теперь я убежден в неспособности Макрона занимать свой пост", — добавляет Karim Ouchikh.

Братишка
Виталий Подвицкий
Братишка
Теги:
фото, Эмманюэль Макрон, Франция


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