Макрона высмеяли за фото с полураздетыми темнокожими мужчинами

На одной из фотографий полуголый молодой человек, с которым в обнимку стоит Макрон, показывает на камеру средний палец.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Французская общественность раскритиковала президента Эммануэля Макрона за фото с темнокожими молодыми людьми, передает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Франция.

Снимки были сделаны во время поездки лидера Франции на остров Сен-Мартен в Карибском море, который пострадал от урагана "Ирма" в прошлом году.

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 30 сентября 2018 г.

​"Ты должен вести себя подобающим образом. Обращайся ко мне не Ману, а господин президент". Это отсылка к инциденту, произошедшему в середине лета, когда президент отчитал подростка за неуважительное обращение к себе во время официальной церемонии.

Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.

"Почти ничего не осталось. Только клочья достоинства, которые теряются в ночь вульгарности. Костюм президента стал слишком широким", — пишет Robert Menard.

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*…..

Il reste 3ans1/2..pour le remplir un peu plus..😡🤢🤮.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) 30 сентября 2018 г.

​"Еще фотографии в семейном альбоме Макрона"."Что меня поражает на этой картине, так это то, что Макрон не требовал, чтобы эти двое молодых людей были одеты надлежащим образом. Он президент целой страны и должен быть принят с некоторым уважением", — недоумевает Gabriel Robin.

"Мы достигли дна! Теперь я убежден в неспособности Макрона занимать свой пост", — добавляет Karim Ouchikh.