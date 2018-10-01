Миллиардеры из России с начала года разбогатели на 18,4 миллиарда долларов

Состояние рассчитывается на основе стоимости акций и данных из отчетов компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Совокупное богатство россиян — миллиардеров за январь-сентябрь 2018 года возросло на 18,422 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Лидер списка второй месяц подряд совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.

По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира, Россию в нем представляют 23 человека.

Согласно информации BBI, состояние Михельсона с начала года выросло на 4,93 миллиарда долларов — до 21,6 миллиарда долларов на конец сентября. На втором месте основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с 20,6 миллиарда долларов (его состояние увеличилось на 2,55 миллиарда). Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов сместился со второй на третью строчку с состоянием в 20,2 миллиарда долларов, выросшим за девять месяцев на 491 миллион.

На четвертом месте расположился один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, который потерял 144 миллиона долларов и чье состояние теперь оценивается в 18,8 миллиарда. Замыкает пятерку лидеров совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, чей капитал вырос на 4,28 миллиарда — до 16,9 миллиарда долларов.

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Крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко занял шестую строчку — его капитал вырос на 2,55 миллиард, до 16,4 миллиарда долларов. Состояние Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре", выросло за девять месяцев на 4,7 миллиарда — до 15,8 миллиарда долларов, а у основного владельца "Реновы" Виктора Вексельберга — состояние, которое оценивается в 15 миллиардов, уменьшилось на 1,21 миллиарда долларов. Роман Абрамович разбогател на 2,15 миллиарда — до 14,7 миллиарда долларов. На десятом месте в списке оказался Алишер Усманов, владеющий долями в "Металлоинвест", "Мегафон" и Mail.ru, с капиталом в 14,5 миллиарда долларов (рост на 12,6 миллиона долларов).

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Больше всех из нынешнего списка российских миллиардеров с начала года потерял Искандер Махмудов, в число активов которого входят доли в УГМК и "Трансмашхолдинге": его состояние сократилось на 1,98 миллиарда — до 4,5 миллиарда долларов на конец сентября.