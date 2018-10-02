Полигоны Абхазии задействованы в масштабных военных учениях России

Более 8,5 тысяч российских военнослужащих и двух тысяч единиц техники подняли по тревоге в рамках двустороннего командно-штабного учения на юге России в понедельник 1 октября.

СУХУМ, 2 окт – Sputnik. Полигоны Абхазии задействованы в самых масштабных за последние 30 лет военных учениях России, сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

"Учение проходит на восьми общевойсковых полигонах округа, расположенных, в том числе, в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Для обеспечения учения в районах его проведения развернуто более 20 складов с боеприпасами и 30 продовольственных пунктов", — проинформировал Дворников.

Он добавил, что в ходе этих учений будут отработаны все новые формы и способы ведения современных боевых действий, в том числе и на основе полученного в Сирии опыта.

В учениях будут задействованы две армии Южного военного округа – 49 и 58, которые расположены в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане, Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии. Свыше 8,5 тысячи военнослужащих и более двух тысяч единиц военной техники были подняты по тревоге в рамках двустороннего командно-штабного учения в понедельник 1 октября.

По словам командующего, впервые в боевой подготовке подобного уровня примет участие инженерно-саперная бригада окружного подчинения. В ходе них будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации.