В финале "Игры престолов" появится один из пропавших персонажей

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Создатели сериала "Игра престолов" заявили, что в финальном восьмом сезоне популярного фэнтэзи-цикла появится лютоволк Джона Сноу — Призрак, пишет Газета.ru.

Последний раз Призрак появлялся в сериале в шестом сезоне, после этого лютоволк бесследно исчез. Создатели сериала уверяют, что в заключительном сезоне Призрака ждут новые сюжетные приключения и ему будет предоставлен большой объем экранного времени.

Выход заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал получил всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев, став одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".