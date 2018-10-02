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Кадр из сериала Игра престолов

В финале "Игры престолов" появится один из пропавших персонажей

© Фото : https://www.kinopoisk.ru
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Премьера заключительного сезона "Игры престолов" запланирована на 2019 год.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Создатели сериала "Игра престолов" заявили, что в финальном восьмом сезоне популярного фэнтэзи-цикла появится лютоволк Джона Сноу — Призрак, пишет Газета.ru.

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© Фото : HBO
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Последний раз Призрак появлялся в сериале в шестом сезоне, после этого лютоволк бесследно исчез. Создатели сериала уверяют, что в заключительном сезоне Призрака ждут новые сюжетные приключения и ему будет предоставлен большой объем экранного времени.

Выход заключительного сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Телесериал снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал получил всеобщее признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев, став одним из самых популярных в истории, на его счету 38 престижных премий "Эмми".



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