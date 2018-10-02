Новое управление будет отвечать в Кремле за сотрудничество с Абхазией

Владимир Путин дал поручение главе администрации Кремля в течение месяца разработать и утвердить структуру и штатное расписание управления.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Глава России преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, его главой останется Олег Говорун, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля во вторник.

© Sputnik . Наталья Айриян Путин назначил главу управления по сотрудничеству с Абхазией

"В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: преобразовать управление президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества независимых государств, республикой Абхазия и республикой Южная Осетия в управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", — говорится в тексте указа.

Руководителем подразделения остался Олег Говорун, возглавивший его в 2013 году.