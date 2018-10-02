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Спасская башня Московского Кремля

Новое управление будет отвечать в Кремле за сотрудничество с Абхазией

© Sputnik . Виталий Белоусов
Новости
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Владимир Путин дал поручение главе администрации Кремля в течение месяца разработать и утвердить структуру и штатное расписание управления.

СУХУМ, 2 окт — Sputnik. Глава России преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, его главой останется Олег Говорун, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля во вторник.

Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
© Sputnik . Наталья Айриян
Путин назначил главу управления по сотрудничеству с Абхазией

"В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: преобразовать управление президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества независимых государств, республикой Абхазия и республикой Южная Осетия в управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", — говорится в тексте указа.

Руководителем подразделения остался Олег Говорун, возглавивший его в 2013 году.



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