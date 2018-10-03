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Как поставляли ЗРК С-300 в Сирию: Минобороны России представило видео

© Sputnik / Александр Вильф
Новости
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Россия возобновила поставки С-300 после того, как в сентябре был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим.

СУХУМ, 3 окт — Sputnik. Минобороны обнародовало кадры выгрузки в Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300. Сюжет показали в эфире телеканала "Звезда". 

На кадрах видно, как комплексы выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 "Руслан".

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии, сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик. Погибли пятнадцать военных.

В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.

Спустя неделю он озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии, среди которых не только поставки С-300, но и оснащение командных пунктов сирийских ПВО автоматизированными системами управления, осуществление радиоэлектронного подавления спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.



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