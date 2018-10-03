Опять за свое: Мэй станцевала под Abba на съезде консерваторов

Тереза Мэй не в первый раз будоражит общество своими танцами. Видео танца Мэй и южноафриканских скаутов произвело настоящий фурор и всего за несколько часов набрало десятки тысяч просмотров и комментариев.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила на съезде Консервативной партии с большой речью, которую начала с танца под композицию Dancing Queen группы Abba, а закончила призывом "вместе построить лучшую Британию", передает РИА Новости.

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Эффектный выход приплясывающей Мэй на сцену мгновенно вывел Dancing Queen, Abba и ее саму в топ-тренды Twitter и вызвал смех и аплодисменты зала. Вспоминая о своем катастрофическом выступлении на съезде партии в прошлом году (премьер тогда непрерывно кашляла, у нее стал садиться голос, и она с трудом закончила выступление), Мэй, улыбаясь, предупредила: "Вам придется извинить меня, если я закашляюсь во время речи, я не спала всю ночь, приклеивая голубой задник суперклеем". В прошлом году во время выступления премьера с задника отвалились две буквы.

В ходе речи Мэй затронула все ключевые темы как внутренней, так и внешней политики и сделала несколько существенных для британцев объявлений: о замораживании акциза на бензин, введении новой стратегии по борьбе с раком и автоматическом возврате денег пассажирам в случае задержки поездов.

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