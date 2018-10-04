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Зарубежные страны. Германия. Берлин

Туристы назвали лучшие экскурсионные предложения для осенних путешествий

© Sputnik / Игорь Зарембо
Новости
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В опросе участвовали около 60 тысяч человек из разных стран. По его итогам составлен список лучших туристических предложений на осень.

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. Путешественники перечислили семь наиболее привлекательных городов, посещать которые нужно осенью, переадет РИА Новости со ссылкой на Lonely Planet.

По расчетам опытных туристов, отдых в Шибенике – одном из старейших городов Хорватии, в октябре может обойтись на 40% дешевле, чем в высокий сезон. А в ноябре стоимость поездки будет на 80% дешевле, чем в летний период.

Нюрнберг в Германии – замечательная альтернатива Мюнхену для знакомства с баварским образом жизни. Учитывая, что цены здесь с сентября по ноябрь ниже летних примерно на 40%.

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Европа — не единственное место, где цены на отдых в октябре снижаются. Так, в аргентинском городе Сан-Антонио де Ареко, находящемся в сотне километров от Буэнос-Айреса, цены в октябре на 20% ниже летних. Такое же снижение наблюдается и в итальянском Бергамо, где расположены Венецианские стены, внесенные в список ЮНЕСКО.

Примерно на 25% дешевле отдохнуть в испанском Касересе, где проходили съемки популярного сериала "Игра престолов", и на 50% — в Которе (Черногория), старый город которого также внесен в список ЮНЕСКО.

Теги:
туризм, экскурсии, Испания, Аргентина, Хорватия, Германия


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