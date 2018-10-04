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Молодой человек позирует для селфи в Восточном Экспрессе

Россия на втором месте по числу смертей во время селфи

© REUTERS / Umit Bektas
Новости
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Некоторые особо отчаянные любители автопортретов, к сожалению, расстаются с жизнью ради селфи. Такое увлечение нередко становится последним, а сделанное фото - предсмертным.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Индия, Россия и США лидируют по числу смертей и несчастных случаев во время селфи, передает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Family Medicine and Primary Care.

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Индийские эксперты изучили мировые новости по ключевым словам и сделали вывод, что с октября 2011-го по ноябрь 2017 года 259 человек погибли в результате тех или иных несчастных случаев при попытке сделать селфи.

Более половины всех случаев произошли в Индии (159 человек). Далее в "рейтинге" Россия (16), США (14) и Пакистан (11).

Средний возраст погибших при создании селфи — приблизительно 23 года, следует из исследования. Доля смертей мужчин достигает 72,5%, так как они склонны рисковать.

В докладе подчеркивается, что с 2016 по 2017 год было зарегистрировано больше смертей при создании селфи, чем с 2014-го по 2015-й. Авторы работы увязывают это с ростом частоты использования мобильного телефона, а также с увеличением количества функций для съемки селфи и общедоступностью моноподов.

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Эксперты отмечают, что не могли зарегистрировать все случаи гибели людей при создании селфи, поскольку значительное количество таких смертей не фигурируют в отчетах в развивающихся странах.

Теги:
гибель, селфи, США, Россия


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