Эксперт: комплексы С-300 засекут авиацию США в случае ее применения в Сирии

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, считает, что зенитно-ракетные комплексы С-300 обнаружат стелс-истребители США F-22 в случае их использования в Сирии, передает РИА Новости. © Sputnik / Александр Вильф Как поставляли ЗРК С-300 в Сирию: Минобороны России представило видео

Ранее американское издание The Drive сообщало, что Соединенные Штаты не исключают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ для осуществления военных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300. В начале военной кампании в Сирии, когда возможности сирийских ПВО были еще не разведаны, американские ВВС уже использовали F-22 и F-16CJ, которые созданы для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, подчеркивает издание. На данный момент F-22 уже применяются американцами в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам, заключает издание.

Министерство обороны РФ МИД Сирии о поставках С-300: Израиль подумает, прежде чем снова наносить удары

"Комплексы С-300 и С-400 обнаруживают стелс-истребители. Появление в воздухе Сирии и попытки туда проникнуть F-22 или F-35 будут зафиксированы. Не существует "невидимых" истребителей. Учитывая, что создана эффективная система ПВО, которая обеспечивает безопасность Сирии, то, что радиолокационные станции контролируют воздушное поле и фиксируют действия любой боевой авиации, американские машины будут обнаружены. Дальнейшие действия в этой ситуации будет предпринимать российское командование", — заявил Коротченко.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных.

В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.