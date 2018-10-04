Эксперт: комплексы С-300 засекут авиацию США в случае ее применения в Сирии

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, считает, что зенитно-ракетные комплексы С-300 обнаружат стелс-истребители США F-22 в случае их использования в Сирии, передает РИА Новости.
Ранее американское издание The Drive сообщало, что Соединенные Штаты не исключают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ для осуществления военных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300. В начале военной кампании в Сирии, когда возможности сирийских ПВО были еще не разведаны, американские ВВС уже использовали F-22 и F-16CJ, которые созданы для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, подчеркивает издание. На данный момент F-22 уже применяются американцами в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам, заключает издание.
Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных.
В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.