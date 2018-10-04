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Двухстороннее учения войск ПВО и авиации ЗВО в Воронежской области

Эксперт: комплексы С-300 засекут авиацию США в случае ее применения в Сирии

© Sputnik / Ульяна Соловьева
Новости
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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что предоставленные Россией в Сирию системы С-300 гарантируют совершенно новый уровень противовоздушной обороны.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, считает, что зенитно-ракетные комплексы С-300 обнаружат стелс-истребители США F-22 в случае их использования в Сирии, передает РИА Новости.

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Ранее американское издание The Drive сообщало, что Соединенные Штаты не исключают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и противорадиолокационных самолетов F-16CJ для осуществления военных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских зенитно-ракетных комплексов С-300. В начале военной кампании в Сирии, когда возможности сирийских ПВО были еще не разведаны, американские ВВС уже использовали F-22 и F-16CJ, которые созданы для подавления и уничтожения противовоздушной обороны противника, подчеркивает издание. На данный момент F-22 уже применяются американцами в ходе воздушных операций в районах, подконтрольных сирийским правительственным силам, заключает издание.

Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
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"Комплексы С-300 и С-400 обнаруживают стелс-истребители. Появление в воздухе Сирии и попытки туда проникнуть F-22 или F-35 будут зафиксированы. Не существует "невидимых" истребителей. Учитывая, что создана эффективная система ПВО, которая обеспечивает безопасность Сирии, то, что радиолокационные станции контролируют воздушное поле и фиксируют действия любой боевой авиации, американские машины будут обнаружены. Дальнейшие действия в этой ситуации будет предпринимать российское командование", — заявил Коротченко.

Решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных.

В Минобороны утверждают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.

Теги:
ЗРК С-300, Сирия, США, Россия


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