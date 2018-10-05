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Криштиану Роналду

В семье Криштиану Роналду нашелся наркоторговец

© Sputnik / Нина Зотина
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Тесть знаменитого португальца был дважды осужден за торговлю наркотиками и вышел на свободу лишь в 2013 году.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Отец Джорджины Родригес, девушки всемирно известного португальского футболиста Криштиану Роналду, оказался наркоторговцем, сообщает телеканал "360".

Хосу Родригес дважды попадал в тюрьму и провел за решеткой в общей сложности 10 лет за торговлю кокаином и каннабисом, сообщил The Sun.

Игрок сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду
© Sputnik / Виталий Белоусов
Роналду могут посадить на два года

Он был арестован в 2003 году за контрабанду наркотиков на сумму сто тысяч фунтов стерлингов, но через пять лет был освобожден досрочно. После освобождения из заключения он снова взялся за старое и на этот раз попался на контрабанде легких наркотиков из Марокко в Испанию на миллион фунтов стерлингов.

На свободу после второго заключения отец любимой португальца вышел уже в 2013 году.

Сообщается, что после этого Родригес старший не предпринимал попыток снова взяться за старое.

Напомним, что в прошлом году у Джорджины Родригес и Криштиану Роналду родилась дочь, которую назвали Аланой Мартиной.



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