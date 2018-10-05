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Объявление нобелевских лауреатов в Стокгольме

Названы лауреаты Нобелевской премии мира

© AFP 2018 / Jonathan Nackstrand
Новости
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Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Нобелевскую премию мира за 2018 год присудили Денису Муквеге и Наде Мурад за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны, объявил Норвежский нобелевский комитет. Об этом сообщает РИА Новости.

Лауреаты нобелевской премии
© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND
Нобелевскую премию по медицине получат ученые, разработавшие новые методы лечения рака

Денис Муквеге — конголезский гинеколог, основатель госпиталя Панзи, специализирующегося на помощи жертвам группового изнасилования. Крупнейший современный специалист в области лечения гинекологических травм, спасший тысячи женщин.

Надя Мурад — иракская правозащитница, пережившая сексуальное рабство в "Исламском государстве"*. Ведет общественную работу по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия.

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце 19 века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград, ее вручают не в Стокгольме, а в Осло, но тоже 10 декабря — в день кончины основателя.

В этом году на награду претендовали 329 кандидатов, из которых — 112 общественные и международные организации.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018-ом составляет девять миллионов шведских крон (более миллиона долларов США).

*Запрещенная в России террористическая организация.



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