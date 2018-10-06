В Грузии подтвердили готовность принять экспертов из России в центре Лугара

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что приоритетом американских исследований в лаборатории в Грузии является разработка потенциальных агентов биологического оружия.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паат Имнадзе заявил РИА Новости о готовности принять российских экспертов для подробного изучения деятельности лаборатории Лугара близ Тбилиси, где, по данным Минобороны России, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химпрепарат.

"Мы всегда готовы принять российских экспертов, любых желающих. Приходите, осмотрите и убедитесь, что здесь ничего близкого к тому, что говорят, не происходит", — заявил Имнадзе.

Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ".

© Sputnik / Сергей Мамонтов Минобороны России: США в Грузии разрабатывают биооружие

В 2015 году МИД России упомянуло в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в окрестностях Тбилиси, в лабораториях которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В России уверены, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.