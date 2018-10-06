Монсеррат Кабалье скончалась на 86 году жизни

В сентябре певица проходила лечение от проблем с мочевым пузырем в одной из клиник Барселоны.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

В 2012 году певица уже переносила микроинсульт и травму колена после падения. Несмотря на проблемы со здоровьем Кабалье продолжала давать концерты.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Певица награждена многими государственными наградами. Среди них Большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской республикой", Орден Дружбы России, Орден Почета Армении, также певица является почетным командором Ордена искусств и литературы Франции и почетным доктором Российского химико-технологического университета.