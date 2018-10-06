16:28 06 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.63
  • EUR76.66
Поиск
Монсеррат Кабалье

Монсеррат Кабалье скончалась на 86 году жизни

© AFP 2018 / VANO SHLAMOV
Новости
Получить короткую ссылку
70 0 0

В сентябре певица проходила лечение от проблем с мочевым пузырем в одной из клиник Барселоны.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, что в конце сентября Кабалье проходила лечение в одной из барселонских клиник из-за проблем с мочевым пузырем.

В 2012 году певица уже переносила микроинсульт и травму колена после падения. Несмотря на проблемы со здоровьем Кабалье продолжала давать концерты.

Кабалье известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти. Международная известность пришла к певице в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в одноименной опере Гаэтано Доницетти.

Певица награждена многими государственными наградами. Среди них Большой крест ордена "За заслуги перед Итальянской республикой", Орден Дружбы России, Орден Почета Армении, также певица является почетным командором Ордена искусств и литературы Франции и почетным доктором Российского химико-технологического университета.

Теги:
смерть, Монсеррат Кабалье


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения антитеррористического отряда Омега
    Я не хочу домой

    В Латвии впервые проведена операция по спасению заложника на воде –освободили латвийца, которого против его воли везли на яхте из Швеции на родину.

  • Железная дорога
    На новые рельсы

    В Каунасском районе Литвы завершилось строительство участка железнодорожной магистрали Rail Baltica.

  • Автомобиль стоит у стоп-линии перед пешеходным переходом
    Опасный маневр

    В популярных группах и на страницах в социальных сетях появилось видео, на котором в Кишиневе едва не погибла целая семья.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Учение кинологов из Абхазии и России на Спортбазе в селе нижняя Эшера
В деле и объятиях: кинологи в Абхазии и их "спасатели"
Словесный баттл Нурмагомедова и Макгрегора
Словесный баттл Нурмагомедова и Макгрегора
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia