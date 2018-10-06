В Анапе в море поймали крокодила

Крокодила спасли, потому что в соленой воде он бы долго не выжил.

СУХУМ, 4 окт — Sputnik. Детеныша рептилии нашли в воде возле берега, а затем выловили сетью местные спасатели, передает Кубань24.

Крокодила отмыли и запустили в маленький бассейн с пресной водой, а затем попытались скормить ему лягушек, но хищник от еды отказался. Спасатели предполагают, что рептилия сбежала от фотографа.

"Я помню, видел, как примерно неделю назад в Анапе фотографировали крокодила, смотрел снимки. В принципе, он похож. Слышал, что фотографы часто выпускают животных после того, как деньги заработают", — рассказал матрос-спасатель Юрий Яковлев.

В короткие сроки нашелся и дом для крокодила — его приютил местный заводчик рептилий. В Анапе находятся несколько питомников с этими хищниками, есть даже крокодиловая ферма, на которой обитают около 50 особей.