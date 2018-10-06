В Киеве рассказали о стабильном состоянии Вышинского

Ранее фициальный представитель МИД России Мария Захарова призвала международные структуры и неправительственные организации усиливать давление на украинские власти по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости.

"Я точно знаю, что он не жалуется на ухудшение самочувствия. К нему я уже приезжала два раза. С ним постоянно общаются мои представители, передают необходимые качественные медикаменты. За 4,5 месяцев врачи девять раз осматривали Кирилла Вышинского. Это подтверждает медицинская справка, которую я имею в руках", — написала Денисова в Facebook в субботу.

Также Денисова сообщила, что продолжает настаивать на посещениях Вышинского в тюрьме.

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"Таким образом я смогу лично встретиться с украинцем, который голодает 202-й день. В то же время уполномоченный в РФ сможет посетить Кирилла Вышинского", — отметила Денисова.

Кирилл Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников.

В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

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Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".