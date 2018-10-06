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Панцирь черепахи

Под угрозой: в Эквадоре похитили 120 редких черепах

© Фото: Jorge Aguilar
Новости
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Похищенные виды черепах находятся под угрозой исчезновения.

СУХУМ, 6 окт – Sputnik. Более 120 слоновых черепах были похищены с территории национального парка Галапагосских островов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство окружающей среды Эквадора.

Дирекция национального парка Галапагосских островов сообщила прокуратуре Санта-Круса о похищении 123 черепах, выращенных в центре " Арнальдо Туписы" на острове Исабела.

Черепаха
© Fotolia / Fausto2005
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Среди похищенных видов были черепахи Гюнтера и пещерные слоновые черепахи, которые находятся под угрозой исчезновения.

Личности преступников не были установлены. В настоящее время власти ведут расследование расследование по статье Уголовного кодекса о преступлениях против дикой флоры и фауны, преступникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Всего на Галапагосах обитает 11 видов гигантских черепах. В 1978 году острова были внесены в Список объектов всемирного наследия по инициативе ЮНЕСКО.

Центр "Арнальдо Туписы" был создан в 1993 году на острове Исабела и имеет зону для воспроизводства гигантских черепах.



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