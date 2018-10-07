Праздник профессионализма: в Ташкенте подвели итоги "Тэфи-Содружество"

На VIII телевизионном фестивале "ТЭФИ-Содружество", который прошел в столице Узбекистана, в 2018 году представили 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Итоги VIII международного телевизионного фестиваля "Тэфи-Содружество" подвели в Ташкенте 7 октября, сообщает Sputnik Узбекистан.

Церемонию вручения наград лауреатам фестиваля провели в Медиа-Холле "НАЭСМИ" в зале "Зарафшан". Ведущими церемонии стали известные российские тележурналисты Арина Шарапова и Андрей Малахов.

"Сегодня праздник телевидения, праздник общения. На улице светит солнце, плюс тридцать, листья на деревьях, а люди сидят в помещении, общаются друг с другом и смотрят работы коллег. Просто эти люди очень любят телевидение и то, что они делают", — заявил на торжественной церемонии награждения лауреатов заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

В 2018 году представили 13 работ из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья. Победителями стали ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", фильм "Свет за окном", Армения — Второй Армянский телеканал, "Кинопоэт Артавазд Пелешян", Белоруссия — РУПРТЦ "Телерадиокомпания "Брест", проект "Города Беларуси. Брест", Кыргызская Республика — ЧНТ "Независимое Бишкекское Телевидение", фильм "Первые просветители Кыргызстана", Республика Казахстан — АО "РТРК "Казахстан", сюжет "Родиться, быть успешным!". Кроме того, наград удостоены тележурналисты Республика Молдова — ТВ "Молдова-1" за фильм "На Буджакской волне" и OOO Exclusiv Media, NTV-Moldova за проект "История Молдовы".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров В Ташкенте подвели итоги "ТЭФИ-Содружество" 2018

Представитель телерадиокорпорации "Казахстан" Юрий Опердиенко заметил, что участие в подобных фестивалях дает стимул совершенствоваться в профессии.

"Наш фильм посвящен Ивану Сауэру, который на базе бывшего совхоза создал после распада Союза уникальное село, которое сегодня называют маленькой Германией внутри Казахстана. Совершенно удивительный человек.Что же касается моих эмоций от прошедшего фестиваля — то это для меня крупнейший успех за последние полтора года, как бы это странно ни звучало. Это дает стимул работать и развиваться. даже не сама награда, а общение с коллегами, новые контакты. дружеские связи и обмен опытом", — подчеркнул он.

Участники фестиваля отметили гостеприимство и теплоту узбекской публики.

"Спасибо "ТЭФИ" за возможность просто стоять на этой сцене. Спасибо зрителю. Я очень часто бываю в Узбекистане и такого радушия и широты души как здесь, не видела нигде", — заявила лауреат фестиваля из Кыргызстан Хадича Харсанова.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Руководителям НТРК и НАЭСМИ вручены памятные дипломы как организаторам "ТЭФИ-Содружество"

Популярный фестиваль в Узбекистане прошел впервые. Темой "Тэфи-Содружества" в 2018 году стали "Образ родины: время, место, судьба". На фестиваль приехали известные режиссеры, продюсеры, журналисты, телерадиоведущие. Следующий "ТЭФИ-Содружество" пройдет в Молдове.

Международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году.

© Фото : Мадина Эшба Валерия Адлейба приняла участие в церемонии награждения премии "ТЭФИ"

"Тэффи-Содружество" – проект, объединяющий профессионалов телевидения не только стран СНГ, но и всего постсоветского пространства.

Фестиваль проходит ежегодно в разных городах стран Содружества. В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников фестивалей. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды.