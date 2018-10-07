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Госсекретарь США Майк Помпео

США будет наблюдать за денуклеаризацией КНДР

© AFP 2018 / Jim Watson
Новости
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Госсекретарь США Майк Помпео 7 октября посетил КНДР и провел очередную встречу с лидером страны Ким Чен Ыном.

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чкн Ын договорились о наблюдении США за денуклеаризацией КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter администрации южнокорейского президента.

"Госсекретарь Помпео сообщил, что договорился о шагах по денуклеаризации, которые предпримет КНДР, о вопросе присутствия и наблюдения США за этим процессом, а также обсудил ответные меры со стороны США", — сообщил старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ен Чхан.

Госсекретарь США Майк провел очередную встречу с Ким Чен Ыном в КНДР 7 октября.  Главной целью его визита была подготовка второго саммита США-КНДР.

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Визит Майка Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе 2018 года, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Но с первого саммита, который состояла 12 июня, конкретных шагов предпринято не было. Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

Теги:
договоренности, оружие массового уничтожения, КНДР, США


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