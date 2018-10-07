США будет наблюдать за денуклеаризацией КНДР

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чкн Ын договорились о наблюдении США за денуклеаризацией КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter администрации южнокорейского президента.
"Госсекретарь Помпео сообщил, что договорился о шагах по денуклеаризации, которые предпримет КНДР, о вопросе присутствия и наблюдения США за этим процессом, а также обсудил ответные меры со стороны США", — сообщил старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ен Чхан.
Госсекретарь США Майк провел очередную встречу с Ким Чен Ыном в КНДР 7 октября. Главной целью его визита была подготовка второго саммита США-КНДР.
США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Но с первого саммита, который состояла 12 июня, конкретных шагов предпринято не было. Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.