США будет наблюдать за денуклеаризацией КНДР

СУХУМ, 7 окт — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео и лидер КНДР Ким Чкн Ын договорились о наблюдении США за денуклеаризацией КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter администрации южнокорейского президента.

"Госсекретарь Помпео сообщил, что договорился о шагах по денуклеаризации, которые предпримет КНДР, о вопросе присутствия и наблюдения США за этим процессом, а также обсудил ответные меры со стороны США", — сообщил старший секретарь президента по связям с общественностью Юн Ен Чхан.

Госсекретарь США Майк провел очередную встречу с Ким Чен Ыном в КНДР 7 октября. Главной целью его визита была подготовка второго саммита США-КНДР.

© Sputnik / Виталий Белоусов КНДР и Южная Корея договорились вывести военных из демилитаризованной зоны

Визит Майка Помпео в Пхеньян должен был состояться еще в августе 2018 года, но был отменен из-за отсутствия значимого прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых на первом саммите США и КНДР в Сингапуре.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Но с первого саммита, который состояла 12 июня, конкретных шагов предпринято не было. Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.