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Отдых туристов в Абхазии

Берлускони раскрыл миру "ложь" о Черном море‍

© Sputnik Томас Тхайцук
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7 октября свой день рождения отметил президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 66 лет.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который приехал в Россию поздравить с днем рождения Владимра Путина, выложил в соцсетях кадр, сделанный на побережье Черного моря. 

"Я раскрыл еще одну распространенную "ложь". Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета", — сообщает в своем посте Берлускони.

​На фотографии Берлускони, одетый в двубортный костюм, на фоне пальм показывает рукой на полоску моря вдали.

 



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