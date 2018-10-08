Берлускони раскрыл миру "ложь" о Черном море‍

7 октября свой день рождения отметил президент России Владимир Путин. Ему исполнилось 66 лет.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который приехал в Россию поздравить с днем рождения Владимра Путина, выложил в соцсетях кадр, сделанный на побережье Черного моря.

"Я раскрыл еще одну распространенную "ложь". Черное море не черное, а красивейшего насыщенного голубого цвета", — сообщает в своем посте Берлускони.

— Silvio Berlusconi (@berlusconi) 7 октября 2018 г.

​На фотографии Берлускони, одетый в двубортный костюм, на фоне пальм показывает рукой на полоску моря вдали.