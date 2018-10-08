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Экс-главу Интерпола подозревают во взяточничестве

CC0 / Pixabay
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Накануне президент Интерпола Мэн Хунвэй ушел в отставку. В соответствии с правилами, новым главой Интерпола станет старший вице-президент Ким Чон Ян.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Экс-главу Интерпола, заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя подозревают во взяточничестве, сообщили в ведомстве.

Штаб-квартира Интерпола в Лионе
© AFP 2018 / Fred Dufour
СМИ сообщили об исчезновении главы Интерпола

Накануне в Пекине официально подтвердили, что Хунвэй подозревается в нарушении закона, а государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов в Интерполе заявили, что он ушел в отставку.

На прошлой неделе французские СМИ сообщили о начале расследования дела об исчезновении Хунвэя, который в конце сентября отправился в Китай. Как рассказала его супруга, за несколько дней до исчезновения он отправил ей фото с ножом. По ее мнению, таким образом бывший президент Интерпола хотел сообщить, что находится в опасности. Грейс Мэн также рассказала, что Хунвэй написал ей сообщение со словами "Жди моего звонка", однако после этого не выходил с ней на связь. Она призвала международное сообщество помочь в расследовании исчезновения ее мужа.



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