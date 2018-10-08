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Заседание суда по делу журналиста К. Вышинского в Херсоне

Карасин рассказал об усилиях МИД России по освобождению Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (95)
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Вышинский несколько месяцев находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Москва прилагает максимум усилий, чтобы зарубежные партнеры требовали от Киева скорейшего освобождения руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очевидно, что его задержание является результатом преследования на Украине журналистов и изданий, которые осмеливаются высказывать альтернативную официальной точку зрения на события, происходящие в стране", — сказал Карасин.

По его словам, обеспокоенность арестами на Украине журналистов за их открытую профессиональную деятельность разделяют в ОБСЕ и во многих международных правозащитных организациях.

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© Sputnik / Стрингер
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"Стараемся прилагать максимум усилий, в том числе на международных площадках, чтобы партнеры не забывали о деле Кирилла Вышинского и требовали от Киева его скорейшего освобождения", — подчеркнул замглавы МИД России.

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (95)


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