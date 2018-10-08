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Фрукты, гранат

Российские химики создали реагент, определяющий состав фруктовых соков

© Sputnik / Asatur Yesayants
Новости
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В последние годы на прилавках магазинов появились не только различные сокосодержащие напитки, "мимикрирующие" под дорогие 100% соки, но и откровенные подделки, в которых реальный продукт был разбавлен сиропом или дешевым яблочным соком.

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Российские исследователи создали особый реагент, позволяющий очень точно определять химический состав фруктовых соков и раскрывать подделки. Их выводы были представлены в Journal of Chromatography A. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главной целью нашей работы был не анализ сока как таковой, а представление нового сорбента, не имеющего аналогов в мире по коэффициенту разделения. Анализ сока выполнен для демонстрации того, что разработанный нами сорбент может успешно решать такую сложную задачу", — рассказывает Александра Затираха из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Проблема подделки дорогих продуктов существует уже много лет. В последние годы на прилавках магазинов появились не только различные сокосодержащие напитки, "мимикрирующие" под дорогие 100% соки, но и откровенные подделки, в которых реальный продукт был разбавлен сиропом или дешевым яблочным соком.

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© flickr.com/ jalb
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Обнаружить подобные подделки достаточно сложно и дорого, так как все фруктовые соки содержат в себе большое количество различных кислот, сахаров и прочих органических молекул, определить точный состав и соотношение которых очень проблематично.

Как передает пресс-служба МГУ, Затираха и ее коллеги смогли упростить и ускорить этот процесс, создав особый сорбирующий  материал, легко впитывающий в себя сок и "сортирующий" его содержимое таким образом, чтобы его можно было легко распознать при помощи газового хроматографа.

Уже существующие сорбенты, как отмечают ученые, крайне плохо справляются с этой задачей – молекулы кислот, содержащихся в соке, крайне плохо "цепляются" за их поверхность. Химики из МГУ ликвидировали этот недостаток, создав особый пористый полимерный материал.

Он состоит из переплетенных друг с другом молекул полистирола и дививинилбензола, а также особого наполнителя, соединяющего их нити и избирательно пропускающего молекулы органических кислот и ионы неорганических веществ. Он представляет собой набор из нескольких аминокислот – аспарагина, глицина и ряда других веществ, которые несколько раз пропускаются через будущий сорбент и постепенно соединяются с его нитями.

Путем проб и ошибок ученым постепенно удалось создать сорбент, способный "задерживать" и определять присутствие примерно двух десятков кислот и микроэлементов, содержащихся в фруктовом соке, и в других, менее сложных жидкостях.

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Его работу ученые проверили на нескольких образцах апельсинового и яблочного сока, закупленных в московских магазинах. Как отмечают исследователи, им удалось найти следы оксиянтарной кислоты в некоторых пакетах цитрусового напитка, что говорит о том, что их производители сжульничали и разбавили его яблочным соком.

С другой стороны, даже разбавленный сок содержал в себе минимальные количества кислот, связанных с жизнедеятельностью микробов, что говорило о его относительной безопасности для здоровья человека. Как надеются ученые, улучшение структуры и наполнителя позволит их сорбенту распознавать больше веществ, что расширит его применение в промышленности и науке.



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