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Международный вокальный конкурс Ты супер! на НТВ 17.02.2018

Детский вокальный конкурс "Ты супер!" объявил кастинг в третий сезон

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Прием заявок на участие в кастинге международного вокального конкурса "Ты супер!" пройдет до 20 ноября 2018 года.

СУХУМ, 9 окт – Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляют о начале кастингов в третий сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей.

Репетиция Валерии Адлейба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В проекте могут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах.

Принцип отбора в детский вокальный конкурс "Ты супер!" останется таким же, как и в предыдущих сезонах: участниками смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет из всех городов России и стран СНГ. Участники проекта будут выбраны путем кастинга.

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Для того чтобы принять участие в кастинге, нужно отправить на электронный адрес редакции Sputnik Абхазия info.abk@sputniknews.com

  1. Видео, в котором участник кастинга представляется  (фамилия и имя, возраст, город и статус: проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой) и несколько записей выступлений ребенка. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.
  2. Заполненную заявку.

Результаты первого отборочного тура будут известны зимой 2019 года.

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Напомним, премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года. С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов. Раскрыть вокальные способности детям помогали судьи конкурса: певица Ёлка, экс-солистка группы "Мираж" Маргарита Суханкина, продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Поддерживал участников ведущий — тележурналист и обладатель премии "ТЭФИ" Вадим Такменев.



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