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Учения МЧС России по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Мост рухнул на проезжавший под ним поезд в Приамурье

© Sputnik / Владимир Песня
Новости
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По данным МЧС, рухнули два пролета виадука по Михайло-Чесноковской улице во втором по величине городе Амурской области Свободном.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Автомобильный мост рухнул на Транссибирскую железную дорогу в приамурском Свободном, есть пострадавший, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе правительства региона отметили, что причиной обрушения мог стать тяжелый грузовик, который проезжал по мосту в тот момент.

"В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Трансибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города с залинейной частью. По предварительной информации, происшествие вызвано проездом груженого большегрузного транспорта", — сообщают власти.

Отмечается, что пострадавший при обрушении моста в приамурском Свободном водитель грузовика госпитализирован с переломом ноги и раздробленной стопой.

Как уточнила главврач Свободненской больницы Нина Лесик, кроме перелома голени и ушиба грудной клетки видимых повреждений у мужчины нет, он доставлен в травматологическое отделение и проходит комплексное обследование.

По факту обрушения СК начал доследственную проверку, следователи дадут правовую оценку соблюдению правил эксплуатации моста и действиям ответственных должностных лиц.

Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

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