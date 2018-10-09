Взрыв на складе боеприпасов произошел на Украине

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Взрыв прогремел на военном складе боеприпасов под Черниговом, сообщает РИА Новости.
"В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории", — говорится в сообщении управления по связям с общественностью ВС Украины.
Поблизу Ічні вибухнули склади з боєприпасамиhttps://t.co/IL901sDhO5#склади #боєприпаси #Ічня #Чернігівщина pic.twitter.com/ZT5NJz0Bcx— Черниговский портал (@Gorod_cn_ua) 9 октября 2018 г.
Техническая территория арсенала составляет 402 гектара, общая территория — около 682,6 гектара, масштаб взрыва уточняется.
По всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры. В радиусе 20 километров остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство.
По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Данных о пострадавших пока нет. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.