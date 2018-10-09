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Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. Архивное фото

Взрыв на складе боеприпасов произошел на Украине

© Фото: ДСНС України
Новости
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Инцидент произошел недалеко от города Ичня около трех часов ночи.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Взрыв прогремел на военном складе боеприпасов под Черниговом, сообщает РИА Новости.

"В 3:30 поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории", — говорится в сообщении управления по связям с общественностью ВС Украины.

Техническая территория арсенала составляет 402 гектара, общая территория — около 682,6 гектара, масштаб взрыва уточняется.

По всей территории области и вдоль границы с Россией ввели ограничительные меры. В радиусе 20 километров остановили движение поездов и автомобилей. Также закрыто воздушное пространство.

По данным Госслужбы по ЧС, эвакуированы около десяти тысяч человек. Данных о пострадавших пока нет. Развернут штаб ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

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