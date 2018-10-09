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Бриллиант

Турист проглотил кольцо за 35 тысяч евро в турецком магазине

© AFP 2018 / CHRIS J RATCLIFFE
Новости
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Украшение за 35000 евро возвращено владельцу, хозяину ювелирного магазина в Мармарисе.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Пятидесятичетырехлетний турист из Ирландии пришел в ювелирный магазин в турецком Мармарисе, попросил у продавщицы посмотреть кольцо с бриллиантом стоимостью 35000 евро и проглотил украшение, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

В полиции виновник отрицал свою вину, но после просмотра видео с камер наблюдения его арестовали. Исследование в больнице показало, что кольцо находится в теле мужчины.

Виновнику пришлось сделать операцию, чтобы извлечь украшение.

Свой странный поступок он объяснил тем, что потерял жену в дорожно-транспортном происшествии в Ирландии — машина упала в озеро, и ее бриллиантовое обручальное кольцо так и не было найдено. "Этот инцидент вызвал у меня одержимость бриллиантовыми кольцами, — рассказал ирландец. – Каждый раз, когда я вижу такие украшения в ювелирных магазинах, я вспоминаю свою жену". Он признался, что в такие моменты испытывает очень сильное желание взять украшение.



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