Генштаб Украины назвал основную версию взрывов под Черниговом

В настоящий момент Государственная пограничная служба Украины усилила меры безопасности на границе после взрывов на арсенале в Черниговской области.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Самой вероятной версией взрывов на шестом арсенале складов с боеприпасами в Черниговской области является диверсия, заявил замначальника генштаба вооруженных сил Украины Родион Тимошенко, сообщает РИА Новости.

"Одновременно два взрыва, потом, через пять минут, еще два взрыва говорят о том, что, вероятно, диверсия. Если бы это был единичный взрыв на складах, или там работали бы люди, был день, можно было бы говорить про вероятность более высокую других версий", — сказал Тимошенко на брифинге, трансляцию вели украинские телеканалы.

На военном складе в Черниговской области во вторник ночью произошел взрыв. Власти начали эвакуацию. По данным Генштаба ВС Украины, утром интенсивность взрывов составляла два-три в секунду, пострадавших нет. По данным украинских СМИ, этот арсенал — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара. По данным Госслужбы по ЧС, на складе под Черниговом хранится около 88 тысяч тонн. При этом в Генштабе ВС заявили, что на складе хранится в 1,5 —2 раза меньше боеприпасов, горят около 10%.

Позже депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Украина из-за пожара на арсенале в Черниговской области потеряет боеприпасы на сотни миллионов долларов, которые не производятся в стране, в том числе снаряды для РСЗО "Град".

За последнее время на Украине произошло несколько крупных пожаров на арсеналах.

Так, в марте 2017 года в Балаклее Харьковской области загорелся склад боеприпасов. Из-за взрывов погиб один человек, еще пять пострадали. До 70 процентов хранившегося оружия было уничтожено. В Киеве это назвали диверсией. В мае 2018-го на этом складе вновь произошло ЧП — загорелась сухая трава на технической территории, где шла очистка и разминирование остатков снарядов после прошлогоднего пожара.

Осенью прошлого года на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы. Из окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Тогда было уничтожено до трети запасов.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что за пожарами на военных складах Украины стоит Москва.

"Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль", — написал Омелян на своей странице в Facebook.