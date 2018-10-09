Дональд Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обсуждала отставку с американским президентом на прошлой неделе в Белом доме.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Axios.

Отмечается, что сроки отставки пока неизвестны. Многие сотрудники администрации президента узнали эту новость с удивлением, пишет портал.

BREAKING: President Trump has accepted Nikki Haley's resignation https://t.co/7YXRxmvoLU — Axios (@axios) 9 октября 2018 г.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в Twitter, что в 10:30 по местному времени (17:30 мск) Трамп и Хейли встретятся в Овальном кабинете.

Хэйли родилась в семье иммигрантов из Индии, занималась бизнесом, принимала активное участие в работе общественных и благотворительных организаций Южной Каролины. Она была самым молодым губернатором в США (занимала этот пост с 2011 года и стала первой женщиной во главе Южной Каролины).

После того как она согласилась занять должность постпреда США в ООН в январе 2017 года, Хейли заявляла, что новая администрация после вступления в свои полномочия намерена составить план политики в отношении России, в том числе по вопросу отмены или продления санкций.

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