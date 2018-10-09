Мужчина шокировал врачей в Китае, не заметив пятисантиметровый гвоздь в голове

Мужчину целую неделю беспокоила головная боль, причину которой он не мог понять.

СУХУМ, 9 окт — Sputnik. В черепе 43-летнего работника цементного завода в китайской провинции Хубэй нашли 48-миллиметровый гвоздь, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание South China Morning Post.

© Fotolia / Santypan Врачи удалили опухоль мозга, которая оказалась больше головы

После недельной головной боли мужчина обратился к врачу, и ему назначили компьютерную томографию, результаты которой шокировали и медиков, и пациента.

При этом другие показатели здоровья мужчины, например кровяное давление, были в норме.

Рабочий так и не смог найти объяснения произошедшему.

"Понятия не имею, как он оказался у меня в голове. Я слежу за камерами видеонаблюдения на заводе, и моя работа с гвоздями никак не связана", — заявил он.

Ему предстоит операция по извлечению инородного предмета в столице провинции.